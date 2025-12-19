0

Профсоюз игроков женской НБА уполномочил исполком объявить забастовку «при необходимости»

Женская НБА оказалась на пороге серьезного конфликта. Ассоциация игроков женской национальной баскетбольной лиги (WNBPA) объявила, что баскетболистки проголосовали за предоставление своему исполнительному комитету полномочий объявить забастовку «при необходимости». Ассоциация опубликовала заявление с разъяснением принятого решения.

«В ходе решительного голосования с историческим уровнем участия наши члены уполномочили исполнительный комитет WNBPA объявлять забастовку при необходимости. Это решение – неизбежный ответ на ход переговоров о новом коллективном договоре.

Голосование игроков – это не призыв к немедленной забастовке и не намерение ее начать. Это решительное подтверждение доверия игроков своему руководству и их непоколебимой солидарности перед лицом продолжающихся попыток их разобщить, подчинить и недооценить.

Пусть это будет известно: игроки едины, тверды и готовы бороться за свою ценность и свое будущее», – подчеркивается в документе WNBPA.

Старый коллективный договор, срок действия которого истекал 31 октября, продлевался уже дважды – в последний раз до 9 января 2026 года.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница журналистки Алексы Филлиппу в соцсети Х
