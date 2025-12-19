Стефен Карри получил удар в живот от Диллона Брукса, «Финикс» забил штрафной на последней секунде и победил с минимальным преимуществом
Брукс ударил Карри в живот после броска.
На последней минуте матча против «Голден Стэйт» форвард «Финикса» Диллон Брукс ударил по животу защитника «Уорриорс» Стефена Карри после трехочкового броска. За это Брукс получил неспортивный фол 1-й степени, Карри реализовал оба штрафных.
В последней атаке матча при равном счете Брукс смазал трехочковый, однако подбор достался защитнику «Санс» Джордану Гудвину, который отправился на линию штрафных за 0,4 секунды до конца после фола защитника «Голден Стэйт» Мозеса Муди.
Гудвин реализовал второй штрафной и принес «Финиксу» победу – 99:98.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Chaz NBA
