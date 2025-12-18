Фото
Разыгрывающий «Реала» Тео Маледон набрал миллионное очко в истории Евролиги

Разыгрывающий «Реала» Тео Маледон вошел в историю Евролиги.

Французский разыгрывающий «Реала» Тео Маледон вошел в историю, набрав миллионное очко турнира. Знаменательное достижение было зафиксировано в матче против «Парижа» после точного трехочкового броска Маледона в концовке первой четверти.

Источник: соцсети Евролиги
