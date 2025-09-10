  • Спортс
  • Лука Дончич получил номинацию на звание лучшего игрока оборонительного плана от ФИБА на Евробаскете
Лука Дончич получил номинацию на звание лучшего игрока оборонительного плана от ФИБА на Евробаскете

Лука Дончич претендует на награду лучшему защитнику турнира.

Словенский разыгрывающий лидирует на Евробаскете по среднему (3,2) и общему (19) количеству перехватов. Дончич получил место в зрительском голосовании ФИБА, которое будет учитываться в определении победителя в категории лучшего игрока оборонительного плана.

На утро 10 сентября Дончич лидирует в голосовании с показателем в 26% голосов.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт ФИБА
