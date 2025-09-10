Лука Дончич получил номинацию на звание лучшего игрока оборонительного плана от ФИБА на Евробаскете

Лука Дончич претендует на награду лучшему защитнику турнира.

Словенский разыгрывающий лидирует на Евробаскете по среднему (3,2) и общему (19) количеству перехватов. Дончич получил место в зрительском голосовании ФИБА, которое будет учитываться в определении победителя в категории лучшего игрока оборонительного плана.

На утро 10 сентября Дончич лидирует в голосовании с показателем в 26% голосов.