Лука Дончич получил номинацию на звание лучшего игрока оборонительного плана от ФИБА на Евробаскете
Лука Дончич претендует на награду лучшему защитнику турнира.
Словенский разыгрывающий лидирует на Евробаскете по среднему (3,2) и общему (19) количеству перехватов. Дончич получил место в зрительском голосовании ФИБА, которое будет учитываться в определении победителя в категории лучшего игрока оборонительного плана.
На утро 10 сентября Дончич лидирует в голосовании с показателем в 26% голосов.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт ФИБА
