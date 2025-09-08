Лука Дончич лидирует по всем показателям в сборной Словении.

По данным HoopsHype, на Евробаскете-2025 Дончич набирает 36,9% очков своей команды – больше, чем Майкл Джордан в любом сезоне НБА .

При этом Дончич лидирует в Словении не только по очкам, но и по подборам, передачам, блокам и перехватам.

В 1/4 финала сборная Словении сыграет против действующих чемпионов мира, сборной Германии.

Лука Дончич набрал половину очков команды в победном матче против Италии