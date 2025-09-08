  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • На Евробаскете-2025 Дончич набирает 36,9% очков своей команды – больше, чем Майкл Джордан в любом сезоне НБА
13

На Евробаскете-2025 Дончич набирает 36,9% очков своей команды – больше, чем Майкл Джордан в любом сезоне НБА

Лука Дончич лидирует по всем показателям в сборной Словении.

По данным HoopsHype, на Евробаскете-2025 Дончич набирает 36,9% очков своей команды – больше, чем Майкл Джордан в любом сезоне НБА.

При этом Дончич лидирует в Словении не только по очкам, но и по подборам, передачам, блокам и перехватам.

В 1/4 финала сборная Словении сыграет против действующих чемпионов мира, сборной Германии.

Лука Дончич набрал половину очков команды в победном матче против Италии

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: HoopsHype
logoсборная Словении
logoНБА
logoЛука Дончич
logoУилт Чемберлен
logoЕвробаскет-2025
logoМайкл Джордан
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Лука Дончич о возможной травме: «Мне нужны некоторые процедуры, но все будет в порядке»
1вчера, 20:04
Лука Дончич набрал половину очков команды в победном матче против Италии
19вчера, 17:56
Лука Дончич забросил два мяча подряд, сидя на скамейке запасных
2вчера, 06:12Видео
Главные новости
Греция – Литва, Грузия – Финляндия. Стали известны все пары 1/4 финала Евробаскета
6вчера, 21:03Фото
Евробаскет-2025. 1/8 финала. 37 очков Янниса принесли Греции победу над Израилем, Словения обыграла Италию и другие матчи
268вчера, 20:50
Стэйси Кинг о Поле Джордже: «Он больше увлечен подкастами, чем реальной игрой»
вчера, 20:37
Женская НБА. «Вашингтон» играет с «Индианой», «Лас-Вегас» сыграет с «Чикаго» и другие матчи
вчера, 20:15
Лука Дончич о возможной травме: «Мне нужны некоторые процедуры, но все будет в порядке»
1вчера, 20:04
Джанмарко Поццекко покинул пост тренера сборной Италии
1вчера, 18:43
Сестру Наза Рида застрелили в Нью-Джерси
24вчера, 18:26
Лука Дончич набрал половину очков команды в победном матче против Италии
19вчера, 17:56
Тренер сборной Франции о поражении в матче с Грузией: «Были ли мы фаворитами? Я не уверен»
5вчера, 17:16
Марк Стейн о расследование в отношении «Клипперс»: «Многое зависит от того, как отреагируют другие владельцы»
1вчера, 16:47
Ко всем новостям
Последние новости
Александар Джикич о победе над сборной Франциии: «Мы доказали, что оказались здесь не случайно»
вчера, 19:42
Гершон Ябуселе попытался успокоить радостного грузинского журналиста
4вчера, 19:19Видео
Адис Бечирагич: «Травма Роберсона полностью изменила атмосферу в атаке»
вчера, 17:39
Торнике Шенгелия о Александаре Джикиче: «Он заслуживает шанса в Евролиге»
вчера, 13:58
Джордан Кларксон объяснил, почему выбрал «Никс»: «Мэдисон-сквер-гарден» и энергия фанатов»
вчера, 13:32
Матеуш Понитка: «Здесь мы играем не за деньги, не на статистику, а чтобы нанести Польшу на баскетбольную карту мира»
2вчера, 12:30
Джон Роберсон досрочно покинул площадку матча с Польшей из-за травмы
вчера, 12:00
Миикка Мууринен о Лаури Маркканене: «Я бы сказал, что он уже легенда НБА»
8вчера, 11:18
Дуайт Ховард – Шакилу О′Нилу: «Мы братья в этом содружестве баскетбола, и иногда братья ссорятся из-за самых глупых вещей»
1вчера, 10:38
Тайрон Лю о Роузе и Уэйде в «Кэвс»: «Если бы у меня было немного больше времени, я бы смог все исправить»
3вчера, 08:19