Леброн Джеймс воткнул сверху через Кайла Филиповски

Джеймс стал автором эффектного броска сверху.

Форвард «Лейкерс » Леброн Джеймс порадовал зрителей матча против «Юты» данком через 211-сантиметрового форварда «Джаз» Кайла Филиповски .

Джеймс, которому 30 декабря исполнится 41 год, в своем 23-м сезоне набирает в среднем 17,6 очка, 5,7 подбора и 7,2 передачи.