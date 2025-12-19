Леброн Джеймс воткнул сверху через Кайла Филиповски
Джеймс стал автором эффектного броска сверху.
Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс порадовал зрителей матча против «Юты» данком через 211-сантиметрового форварда «Джаз» Кайла Филиповски.
Джеймс, которому 30 декабря исполнится 41 год, в своем 23-м сезоне набирает в среднем 17,6 очка, 5,7 подбора и 7,2 передачи.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: House of Highlights
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости