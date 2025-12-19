Осар Томпсон заработал удаление после контакта с арбитром

Осар Томпсон был удален из игры за споры и контакт с судьей.

В середине второй четверти матча против «Далласа » форвард «Детройта » Осар Томпсон боролся за мяч под кольцом с защитником «Мэвс» Райаном Нембхардом.

Арбитр зафиксировал фол со стороны Томпсона, что не понравилось игроку «Пистонс»: он подскочил к судье, начав спорить, и допустил с ним физический контакт. В течение нескольких секунд Томпсон получил 2 технических замечания, означающих удаление.

За 9 минут на паркете форвард успел набрать 8 очков, 2 подбора и 2 передачи, «Пистонс» проиграли встречу – 114:116.