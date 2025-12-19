Видео
Лука Дончич слишком сильно ударил мячом в пол и получил технический

Дончичу выписали технический за сильный удар мячом в пол.

В одном из эпизодов 3-й четверти матча против «Юты» защитник «Лейкерс» Маркус Смарт получил фол в атаке. Его партнер Лука Дончич расстроился от произошедшего и после свистка ударил мячом в пол так, что тот отскочил выше головы Дончича. За это суперзвезда «озерников» получила техническое замечание.

«Лейкерс» обыграли «Джаз» (143:135), на счету словенца 45 очков, 11 подборов и 14 передач.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: House of Highlights
