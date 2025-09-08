  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Саша Дончич о трансформации Луки: «Он начал тренироваться сразу после приезда из Лос-Анджелеса»
1

Саша Дончич о трансформации Луки: «Он начал тренироваться сразу после приезда из Лос-Анджелеса»

Отец Луки Дончича рассказал о физической подготовке и успехах сына.

«Как видите, он играет фантастически. Он голоден до успеха, отлично ведет команду, и пока все идет прекрасно.

Лука начал тренироваться сразу после приезда из Лос-Анджелеса. Когда правильно тренируешься, это сразу отражается на внешнем виде.

На самом деле ничего не изменилось – он просто стал тренироваться еще усерднее», – заявил отец словенского баскетболиста.

Лука Дончич демонстрирует впечатляющие цифры на Евробаскете-2025: в среднем 34 очка, 8,3 подбора и 7,2 передачи за шесть матчей.

На Евробаскете-2025 Дончич набирает 36,9% очков своей команды – больше, чем Майкл Джордан в любом сезоне НБА

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Meridian sport
logoЛука Дончич
logoсборная Словении
logoЛейкерс
logoЕвробаскет-2025
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Ален Омич: «Если нужно, я сделаю Дончичу массаж, чтобы он был готов к матчу с Германией»
1сегодня, 13:47
«Это мы против них, а не мы против друг друга!» Лука Дончич эмоционально обратился к партнерам во время матча с Италией
6сегодня, 08:36
Лука Дончич: «Вся заслуга принадлежит ребятам»
16сегодня, 04:36
Главные новости
Женская НБА. «Атланта» сыграет с «Коннектикутом»
сегодня, 14:54
Костас Слукас: «Все ребята хотят пройти как можно дальше»
сегодня, 14:47
«Филадельфия» изучала возможность возвращения Бена Симмонса в прошлом сезоне
5сегодня, 12:37
Сэм Эмик: «Аннулирование контракта Кавая Ленарда – это вариант, который рассматривается»
23сегодня, 12:11
Сборная Грузии получит премию в 3 миллиона лари от правительства страны за выход в 1/4 финала Евробаскета
23сегодня, 11:44
Алекс Мумбру не будет руководить сборной Германии в оставшейся части Евробаскета
10сегодня, 10:45
«Это мы против них, а не мы против друг друга!» Лука Дончич эмоционально обратился к партнерам во время матча с Италией
6сегодня, 08:36
Вассилис Спанулис: «Наша команда бросает не просто хорошо, а отлично»
сегодня, 07:48
Василие Мицич о разрыве с Ражнатовичем: «Я закрыл глаза на финансовые вопросы, но упоминание моей матери было непростительно»
сегодня, 07:24
Тони Снелл: «Мой диагноз «аутизм» дал мне ясность в понимании того, кто я есть»
4сегодня, 07:08
Ко всем новостям
Последние новости
Василие Мицич рассказал, какие клубы интересовались им этим летом
22 минуты назад
Франк Ниликина получил травму в предсезонном матче «Партизана»
1сегодня, 14:15
Джабари Паркер о Желимире Обрадовиче: «Он напоминает мне моего отца»
1сегодня, 14:04
Ален Омич: «Если нужно, я сделаю Дончичу массаж, чтобы он был готов к матчу с Германией»
1сегодня, 13:47
Тре Джонсон: «Изучаю игру Кайри и Гарланда – смотрю, как они меняют скорости»
сегодня, 13:19
Адем Бона: «Я вырос, играя в футбол, а первые баскетбольные кроссовки мне дал друг»
сегодня, 11:27
«Барселона» подтвердила травму Дарио Брисуэлы, баскетболист выбыл на неопределенный срок
сегодня, 11:07
Данило Галлинари завершил карьеру в сборной Италии
сегодня, 09:49
Ожидается, что Кевин Лав покинет «Юту» через обмен или выкуп контракта до начала сезона
сегодня, 09:20
Определены 9-16-е места Евробаскета, Сербия – десятая
сегодня, 08:54