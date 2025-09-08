Саша Дончич о трансформации Луки: «Он начал тренироваться сразу после приезда из Лос-Анджелеса»

Отец Луки Дончича рассказал о физической подготовке и успехах сына.

«Как видите, он играет фантастически. Он голоден до успеха, отлично ведет команду, и пока все идет прекрасно.

Лука начал тренироваться сразу после приезда из Лос-Анджелеса. Когда правильно тренируешься, это сразу отражается на внешнем виде.

На самом деле ничего не изменилось – он просто стал тренироваться еще усерднее», – заявил отец словенского баскетболиста.

Лука Дончич демонстрирует впечатляющие цифры на Евробаскете-2025: в среднем 34 очка, 8,3 подбора и 7,2 передачи за шесть матчей.

На Евробаскете-2025 Дончич набирает 36,9% очков своей команды – больше, чем Майкл Джордан в любом сезоне НБА