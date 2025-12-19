Джейлен Брансон забросил победный трехочковый за 4,4 секунды до конца, О Джи Ануноби сорвал последнюю атаку «Индианы», перехватив мяч
Брансон и Ануноби принесли «Нью-Йорку» победу на последних секундах игры.
«Нью-Йорк», обескровленный отсутствием центровых Карла-Энтони Таунса, Митчелла Робинсона и защитника Джоша Харта, пытался догнать «Индиану» большую часть матча.
В четвертой четверти «Никс» удалось это сделать, но за 11 секунд до конца они уступали 2 очка. Лидер «никербокеров» Джейлен Брансон реализовал трехочковый, ставший решающим, за 4,4 секунды до финальной сирены.
Форварду «Никс» О Джи Ануноби удалось перехватить мяч у соперника в его последней атаке, что позволило «Нью-Йорку» удержать победный счет – 114:113.
