Болельщики принесли плакат с требованием уволить Нико Харрисона на матч Словении с Германией
Фанаты все еще не простили Нико Харрисону обмен Луки Дончича.
Во время матча 1/4 финала Евробаскета между Словенией и Германией болельщики подняли плакат с надписью «FIRE NICO» (Увольте Нико).
Тем самым обращаясь к владельцам «Маверикс» с требованием уволить генерального менеджера команды Нико Харрисона, который в феврале 2025 года организовал обмен Луки Дончича в «Лейкерс».
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: BasketNews
