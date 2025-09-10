Фото
1

Болельщики принесли плакат с требованием уволить Нико Харрисона на матч Словении с Германией

Фанаты все еще не простили Нико Харрисону обмен Луки Дончича.

Во время матча 1/4 финала Евробаскета между Словенией и Германией болельщики подняли плакат с надписью «FIRE NICO» (Увольте Нико).

Тем самым обращаясь к владельцам «Маверикс» с требованием уволить генерального менеджера команды Нико Харрисона, который в феврале 2025 года организовал обмен Луки Дончича в «Лейкерс».

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: BasketNews
logoНБА
logoЛейкерс
logoДаллас
logoЛука Дончич
Нико Харрисон
logoЕвробаскет-2025
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
