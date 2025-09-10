С сезона-2026/27 только финальный матч Кубка НБА будет проходить на нейтральной площадке
Лига анонсировала небольшие изменения в формате проведения турнира Кубка НБА.
НБА официально объявила, что, начиная с сезона-2026/27, только финальный матч Кубка НБА будет проводиться на нейтральной площадке (например, в Лас-Вегасе).
Раньше матчи 1/2 финала тоже проходили на нейтральных аренах, но с сезона-2026/27 принимать игры будет команда с более высоким посевом.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: NBA Communications
