«Милуоки» вывесил баннер победителя Кубка НБА-2024

«Бакс» решили отметить титул обладателя Кубка НБА.

«Милуоки » одержал верх во втором розыгрыше внутрисезонного турнира, победив «Оклахому» в финале.

Клуб решил отметить достижение, последовав прошлогоднему примеру «Лейкерс » и вывесив победный баннер. Празднование клуба из Лос-Анджелеса в прошлом сезоне вызвало смешанные реакции публики, медиа и представителей НБА .