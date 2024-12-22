«Милуоки» вывесил баннер победителя Кубка НБА-2024
«Бакс» решили отметить титул обладателя Кубка НБА.
«Милуоки» одержал верх во втором розыгрыше внутрисезонного турнира, победив «Оклахому» в финале.
Клуб решил отметить достижение, последовав прошлогоднему примеру «Лейкерс» и вывесив победный баннер. Празднование клуба из Лос-Анджелеса в прошлом сезоне вызвало смешанные реакции публики, медиа и представителей НБА.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Милуоки»
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