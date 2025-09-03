НБА выложила расписание, «Тандер», «Уорриорз», «Лейкерс» и «Никс» получили по 34 матча на национальном телевидении
НБА выложила расписание.
Лига объявила полное расписание матчей на сезон-2025/26.
Наибольшее количество трансляций на национальном телевидении (по 34) получили «Тандер», «Уорриорз», «Лейкерс» и «Никс».
Предсезонные матчи начнутся 2 октября встречей «Филадельфии» с «Нью-Йорком» в Абу-Даби.
Регулярный сезон стартует 21 октября игрой «Хьюстона» с «Оклахомой».
Кубок НБА откроется 31 октября матчами «Атланты» с «Индианой» и «Бостона» с «Филадельфией».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт НБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости