Чемпионат Франции. «Лимож» встретится с «Ле-Портелем»

28 октября в чемпионате Франции пройдет один матч.

«Лимож» примет «Ле-Портель».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Положение команд: Виллербан – 4-1, Шоле – 4-1, Ле-Ман – 4-1, Монако – 4-1, Нантер – 3-2, Страсбур – 3-2, Париж – 3-2, Лимож – 3-2,  Элан Шалон – 2-3, Булазак – 2-3, Бурк – 2-3, Нанси – 2-3, Дижон – 2-3, Сен-Кантен – 1-4, Гравлин-Дюнкерк – 1-4, Ле-Портель – 0-5.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

