«Лейкерс» пригрозили судом журналисту за его книгу о Леброне Джеймсе, Джини Басс и клубе
Калифорнийский клуб не хочет, чтобы книга о нем увидела свет.
Журналист Ярон Вайцман заявил, что руководство «Лейкерс» угрожало подать на него в суд, чтобы предотвратить выход его книги «Голливудский финал: мечты и драмы «Лейкерс» Леброна».
Вайцман сообщил, что в процессе работы над книгой клуб нанял адвоката по делам о клевете Марти Сингера для ведения дел с журналистом.
Сингер утверждал, что репортаж Вайцмана «полон плохо скрытых женоненавистнических нападок и раскрывает шовинизм и негативную предвзятость, что ставит под сомнение достоверность его источников».
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Yahoo! Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости