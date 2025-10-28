4

«Лейкерс» пригрозили судом журналисту за его книгу о Леброне Джеймсе, Джини Басс и клубе

Калифорнийский клуб не хочет, чтобы книга о нем увидела свет.

Журналист Ярон Вайцман заявил, что руководство «Лейкерс» угрожало подать на него в суд, чтобы предотвратить выход его книги «Голливудский финал: мечты и драмы «Лейкерс» Леброна».

Вайцман сообщил, что в процессе работы над книгой клуб нанял адвоката по делам о клевете Марти Сингера для ведения дел с журналистом.

Сингер утверждал, что репортаж Вайцмана «полон плохо скрытых женоненавистнических нападок и раскрывает шовинизм и негативную предвзятость, что ставит под сомнение достоверность его источников».

