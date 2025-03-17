Кирк Голдсберри: «Кубок НБА придумали, чтобы компенсировать владельцам потери за уменьшение числа матчей»
Аналитик The Ringer рассказал о жадности владельцев НБА.
«Один человек в НБА мне рассказал: «Мы придумали Кубок НБА как способ помочь владельцам компенсировать потерю части регулярных игр. У нас была идея: «Эй, давайте сократим регулярный сезон до 70 или 74 игр», а лига добавила этот турнир в сезоне, чтобы компенсировать финансовые потери. Они планировали продать его медиапартнеру.
Но владельцы, конечно, ответили: «Почему бы нам не провести все 82 игры и еще турнир внутри сезона, чтобы мы вообще не теряли деньги?» – рассказал Голдсберри.
Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Подкаст Билла Симмонса
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