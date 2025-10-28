0

Еврокубок. «Паниониос» примет «Тренто», «Хапоэль Иерусалим» сыграет с «Арисом»

Сегодня пройдут три матча регулярного сезона Еврокубка.

Еврокубок

Регулярный чемпионат

Группа А

Положение команд: Бахчешехир Турция – 4-0, Цедевита-Олимпия Словения – 3-1, Манреса Испания – 3-1, Шленск Польша – 2-2, Арис Греция – 2-2, Хапоэль Иерусалим Израиль – 2-2, Клуж Румыния – 2-2, Венеция Италия – 1-3, Нептунас Литва – 1-3, Гамбург Германия – 0-4.

Группа B

Положение команд: Бурк Франция – 4-0, Ульм Германия – 3-1, Бешикташ Турция – 3-1, Тюрк Телеком Турция – 2-2, Будучность Черногория – 2-2, Лондон Лайонс Великобритания – 2-2, Тренто Италия – 1-3, Хемниц Германия – 1-3, Паниониос Греция – 1-3, Литкабелис Литва – 1-3.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
