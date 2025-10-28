  • Спортс
  • Джей Джей Редик надеется, что Маркус Смарт и Джексон Хэйс вернутся в состав «Лейкерс» к ближайшим матчам
Джей Джей Редик надеется, что Маркус Смарт и Джексон Хэйс вернутся в состав «Лейкерс» к ближайшим матчам

Тренер «Лейкерс» рассчитывает, что Смарт и Хэйс скоро смогут помочь команде.

После матча с «Портлендом» Редик заявил, что надеется на возвращение Джексона Хейза и Маркуса Смарта в состав «Лейкерс» в предстоящем выезде. Команда сыграет в среду в Миннесоте и в пятницу в Мемфисе.

На данный момент в списке травмированных «Лейкерс» значатся семеро игроков: Лука Дончич (растяжение пальца / ушиб ноги), Джексон Хэйс (колено), Леброн Джеймс (ишиас), Макси Клебер (мышцы живота), Маркус Смарт (четырехглавая мышца бедра), Аду Тьеро (колено) и Гэйб Винсент (голеностоп).

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница репортера Дэна Войке в соцсети X
травмы
