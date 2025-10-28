Видео
2

«Финикс» отыгрался с «-7» за 24 секунды до конца четвертой четверти матча с «Ютой»

«Санс» смогли сравнять счет и перевести игру с «Джаз» в овертайм.

«Юта» вела в счете большую часть матча и имела «+7» после штрафных Кейоте Джорджа за 24 секунды до конца 4-й четверти.

Однако за оставшееся время Девин Букер реализовал два трехочковых, а затем «Джаз» сфолили на нем, когда вели 3 очка, и до конца четверти оставалось 4,9 секунды.

Букер реализовал первый штрафной бросок, а Марк Уильямс добавил мяч в кольцо после того, как второй штрафной не достиг цели (124:124).

В последней атаке основного времени матча Лаури Маркканен смазал средний, и встреча перешла в овертайм, в котором «Юта» оказалась сильнее – 138:134.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница MrBuckBuck в соцсети X
logoФиникс
logoЮта
logoЛаури Маркканен
logoДевин Букер
logoБаскетбол - видео
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Лаури Маркканен набрал 51 очко, «Юта» одолела «Финикс» в овертайме
сегодня, 04:18Видео
Девин Букер: «Я всегда выхожу с ожиданием победы. Понимаю, что мы молоды, но такова природа игры»
22 октября, 19:08
Мэт Ишбиа – Биллу Симмонсу: «Ты бы не поставил на то, что у «Санз» будет худшая защита»
22 октября, 04:46
Главные новости
Братья Пэт и Кэм Спенсеры сошлись друг против друга в последнем владении матча «Голден Стэйт» – «Мемфис»
23 минуты назадВидео
Джей Джей Редик надеется, что Маркус Смарт и Джексон Хэйс вернутся в состав «Лейкерс» к ближайшим матчам
47 минут назад
«Лейкерс» пригрозили судом журналисту за его книгу о Леброне Джеймсе, Джини Басс и клубе
сегодня, 07:45
Чет Холмгрен забил постер-данк через Купера Флэгга
сегодня, 07:26Видео
Фред Ванвлит: «До разрыва крестообразной связки я был в лучшей форме в своей жизни»
сегодня, 07:11
Купер Флэгг повредил плечо в матче с «Тандер», но рассчитывает обойтись без пропуска игр
сегодня, 07:08
Патрик Беверли о 1/10 из-за дуги у Трэя Янга: «Просто не пошел бросок»
сегодня, 06:58
Джамал Мюррэй набрал 43 очка в игре с «Миннесотой»
сегодня, 06:46Видео
Кевин Гарнетт: «Мне не нравится, что Купер Флэгг играет разыгрывающего. Поставьте его на периметр, пусть использует атлетизм»
сегодня, 06:44
Джа Морэнт: «Я никогда по-настоящему не хотел быть лицом НБА»
сегодня, 06:24
Ко всем новостям
Последние новости
Джош Харт об Австралии: «Игровая площадка дьявола. Одни только ядовитые твари»
сегодня, 08:51
Чемпионат Франции. «Лимож» встретится с «Ле-Портелем»
сегодня, 08:32
Еврокубок. «Паниониос» примет «Тренто», «Хапоэль Иерусалим» сыграет с «Арисом»
сегодня, 08:26
Евролига. «Жальгирис» встретится с «Виртусом», «Валенсия» сыграет с «Фенербахче» и другие матчи
сегодня, 08:15
Единая лига ВТБ. «Пари НН» примет «Енисей»
сегодня, 07:56
Мэк Маккланг о многолетнем контракте с «Индианой»: «Спасибо, Господь!»
сегодня, 05:29
Семь игроков «Лейкерс» пропустят матч против «Портленда»
вчера, 20:21
«Локомотив-Кубань» и Ройс Хэмм расторгли контракт
вчера, 19:54
Домашний матч «Анадолу Эфеса» против «Баварии» пройдет в Анталье
вчера, 18:03
Эргин Атаман: «Ни одной победы я не достиг тактикой – все решают игроки»
вчера, 17:47