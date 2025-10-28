«Финикс» отыгрался с «-7» за 24 секунды до конца четвертой четверти матча с «Ютой»

«Санс» смогли сравнять счет и перевести игру с «Джаз» в овертайм.

«Юта» вела в счете большую часть матча и имела «+7» после штрафных Кейоте Джорджа за 24 секунды до конца 4-й четверти.

Однако за оставшееся время Девин Букер реализовал два трехочковых, а затем «Джаз» сфолили на нем, когда вели 3 очка, и до конца четверти оставалось 4,9 секунды.

Букер реализовал первый штрафной бросок, а Марк Уильямс добавил мяч в кольцо после того, как второй штрафной не достиг цели (124:124).

В последней атаке основного времени матча Лаури Маркканен смазал средний, и встреча перешла в овертайм, в котором «Юта» оказалась сильнее – 138:134.