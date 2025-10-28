  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Братья Пэт и Кэм Спенсеры сошлись друг против друга в последнем владении матча «Голден Стэйт» – «Мемфис»
Видео
2

Братья Пэт и Кэм Спенсеры сошлись друг против друга в последнем владении матча «Голден Стэйт» – «Мемфис»

Братья Спенсеры получили шанс сыграть один на один в матче НБА.

За минуту до конца игры «Уорриорс» выпустили на паркет Пэта Спенсера, а «Гриззлис» – его младшего брата, Кэма Спенсера.

В последнем владении матча Пэт попытался забить через брата средним броском с разворота, но не смог попасть.

В межсезонье 25-летний Кэм Спенсер подписал с «Мемфисом» контракт на 4 года и 10,5 млн долларов, а его 29-летний брат – двустороннее соглашение с «Голден Стэйт».

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал Chaz NBA
logoГолден Стэйт
logoМемфис
Кэм Спенсер
logoБаскетбол - видео
logoНБА
Пэт Спенсер
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Брэдли Бил пропустит второй матч подряд из-за проблем со спиной
сегодня, 06:04
Стив Керр о 25+10 у Куминги с «Мемфисом»: «Когда он так играет, мы становимся другой командой»
сегодня, 05:56
Дрэймонд Грин получил неспортивный фол, сказал Джарену Джексону-младшему заткнуться и потроллил соперника после смазанных штрафных
сегодня, 05:11Видео
Главные новости
Джей Джей Редик надеется, что Маркус Смарт и Джексон Хэйс вернутся в состав «Лейкерс» к ближайшим матчам
47 минут назад
«Лейкерс» пригрозили судом журналисту за его книгу о Леброне Джеймсе, Джини Басс и клубе
сегодня, 07:45
Чет Холмгрен забил постер-данк через Купера Флэгга
сегодня, 07:26Видео
Фред Ванвлит: «До разрыва крестообразной связки я был в лучшей форме в своей жизни»
сегодня, 07:11
Купер Флэгг повредил плечо в матче с «Тандер», но рассчитывает обойтись без пропуска игр
сегодня, 07:08
Патрик Беверли о 1/10 из-за дуги у Трэя Янга: «Просто не пошел бросок»
сегодня, 06:58
Джамал Мюррэй набрал 43 очка в игре с «Миннесотой»
сегодня, 06:46Видео
Кевин Гарнетт: «Мне не нравится, что Купер Флэгг играет разыгрывающего. Поставьте его на периметр, пусть использует атлетизм»
сегодня, 06:44
Джа Морэнт: «Я никогда по-настоящему не хотел быть лицом НБА»
сегодня, 06:24
Джо Маззулла в тайм-ауте после данка Деандре Джордана: «Еще четыре дня назад он был на улице, а вы позволяете такое»
сегодня, 06:21
Ко всем новостям
Последние новости
«Финикс» отыгрался с «-7» за 24 секунды до конца четвертой четверти матча с «Ютой»
сегодня, 09:15Видео
Джош Харт об Австралии: «Игровая площадка дьявола. Одни только ядовитые твари»
сегодня, 08:51
Чемпионат Франции. «Лимож» встретится с «Ле-Портелем»
сегодня, 08:32
Еврокубок. «Паниониос» примет «Тренто», «Хапоэль Иерусалим» сыграет с «Арисом»
сегодня, 08:26
Евролига. «Жальгирис» встретится с «Виртусом», «Валенсия» сыграет с «Фенербахче» и другие матчи
сегодня, 08:15
Единая лига ВТБ. «Пари НН» примет «Енисей»
сегодня, 07:56
Мэк Маккланг о многолетнем контракте с «Индианой»: «Спасибо, Господь!»
сегодня, 05:29
Семь игроков «Лейкерс» пропустят матч против «Портленда»
вчера, 20:21
«Локомотив-Кубань» и Ройс Хэмм расторгли контракт
вчера, 19:54
Домашний матч «Анадолу Эфеса» против «Баварии» пройдет в Анталье
вчера, 18:03