Братья Пэт и Кэм Спенсеры сошлись друг против друга в последнем владении матча «Голден Стэйт» – «Мемфис»
Братья Спенсеры получили шанс сыграть один на один в матче НБА.
За минуту до конца игры «Уорриорс» выпустили на паркет Пэта Спенсера, а «Гриззлис» – его младшего брата, Кэма Спенсера.
В последнем владении матча Пэт попытался забить через брата средним броском с разворота, но не смог попасть.
В межсезонье 25-летний Кэм Спенсер подписал с «Мемфисом» контракт на 4 года и 10,5 млн долларов, а его 29-летний брат – двустороннее соглашение с «Голден Стэйт».
Источник: Youtube-канал Chaz NBA
