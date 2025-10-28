Братья Пэт и Кэм Спенсеры сошлись друг против друга в последнем владении матча «Голден Стэйт» – «Мемфис»

Братья Спенсеры получили шанс сыграть один на один в матче НБА.

За минуту до конца игры «Уорриорс» выпустили на паркет Пэта Спенсера, а «Гриззлис» – его младшего брата, Кэма Спенсера.

В последнем владении матча Пэт попытался забить через брата средним броском с разворота, но не смог попасть.

В межсезонье 25-летний Кэм Спенсер подписал с «Мемфисом » контракт на 4 года и 10,5 млн долларов, а его 29-летний брат – двустороннее соглашение с «Голден Стэйт ».