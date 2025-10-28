Джош Харт об Австралии: «Игровая площадка дьявола. Одни только ядовитые твари»

У Харта ноль желания посещать Австралию.

«Никогда. Никогда туда не поеду. Место, куда я никогда не отправлюсь. Это как игровая площадка дьявола, бро. Одни только ядовитые твари. Там кенгуру запросто выходят на твое крыльцо, как ни в чем не бывало. Ты не можешь спокойно быть у себя дома, потому что там пауки-охотники.

Ты не можешь пойти на пляж, потому что там маленькие, типа, синие осьминоги. А потом, худшее из всего – я видел кенгуру ростом под 2 метра и весом, наверное, килограмм 120. И это был всего лишь серый кенгуру. Подожди, пока ты увидишь рыжего.

У них была война с эму. Ты знал об этом? И они проиграли. На пляжах полно кенгуру. Не расслабишься. Так что нет», – разразился тирадой Харт , обсуждая возможные направления для отпуска.

Джейлен Брансон , товарищ по команде Харта, отметил, что хотел бы съездить в Австралию, потому что его отец работал там, когда Брансон родился.