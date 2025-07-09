НБА объявила составы групп Кубка НБА
Третий Кубок НБА стартует 31 октября. Групповой этап продлится до 28 ноября.
Четвертьфиналы пройдут 9-10 декабря, полуфиналы – 13 декабря в Лас-Вегасе. Финальный матч, который не будет учитываться в результатах и статистике сезона для обоих клубов, состоится 16 декабря в Лас-Вегасе.
Полное расписание будет объявлено в августе, одновременно с публикацией календаря матчей НБА на сезон-2025/26.
Кубок НБА
Западная конференция
Группа А
Оклахома, Миннесота, Сакраменто, Финикс, Юта
Группа B
Лейкерс, Клипперс, Мемфис, Даллас, Новый Орлеан
Группа C
Хьюстон, Денвер, Голден Стэйт, Портленд, Сан-Антонио
Восточная конференция
Группа А
Кливленд, Индиана, Атланта, Торонто, Вашингтон
Группа B
Бостон, Детройт, Орландо, Бруклин, Филадельфия
Группа С
Милуоки, Нью-Йорк, Чикаго, Майами, Шарлотт