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НБА объявила составы групп Кубка НБА

Состоялась жеребьевка группового этапа Кубка НБА.

Третий Кубок НБА стартует 31 октября. Групповой этап продлится до 28 ноября.

Четвертьфиналы пройдут 9-10 декабря, полуфиналы – 13 декабря в Лас-Вегасе. Финальный матч, который не будет учитываться в результатах и ​​статистике сезона для обоих клубов, состоится 16 декабря в Лас-Вегасе.

Полное расписание будет объявлено в августе, одновременно с публикацией календаря матчей НБА на сезон-2025/26.

Кубок НБА

Западная конференция

Группа А

Оклахома, Миннесота, Сакраменто, Финикс, Юта

Группа B

Лейкерс, Клипперс, Мемфис, Даллас, Новый Орлеан

Группа C

Хьюстон, Денвер, Голден Стэйт, Портленд, Сан-Антонио

Восточная конференция

Группа А

Кливленд, Индиана, Атланта, Торонто, Вашингтон

Группа B

Бостон, Детройт, Орландо, Бруклин, Филадельфия

Группа С

Милуоки, Нью-Йорк, Чикаго, Майами, Шарлотт

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт НБА
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