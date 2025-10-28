  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Евролига. «Жальгирис» встретится с «Виртусом», «Валенсия» сыграет с «Фенербахче» и другие матчи
0

Евролига. «Жальгирис» встретится с «Виртусом», «Валенсия» сыграет с «Фенербахче» и другие матчи

Сегодня пройдут восемь матчей регулярного сезона Евролиги.

Литовский «Жальгирис» примет итальянский «Виртус», испанская «Валенсия» встретится с турецким «Фенербахче».

Евролига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Хапоэль Тель-Авив Израиль – 5-1, Панатинаикос Греция – 4-2, Жальгирис Литва – 4-2, Црвена Звезда Сербия – 4-2, Париж Франция – 4-2, Олимпиакос Греция – 4-2, Виртус Италия – 4-2, Партизан Сербия – 3-3, Барселона Испания – 3-3, Валенсия Испания – 3-3, Дубай ОАЭ – 3-3, Монако – 3-3, Реал Испания – 3-3, Фенербахче Турция – 3-3, Бавария Германия – 2-4, Милан Италия – 2-4, Анадолу Эфес Турция – 2-4, Маккаби Тель-Авив Израиль – 2-4, Виллербан Франция – 2-4, Баскония Испания – 0-6.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
logoЕвролига
результаты
logoБавария
logoФенербахче
logoЦрвена Звезда
logoВиртус
logoЖальгирис
logoПариж
logoБарселона
logoАнадолу Эфес
logoБаскония
logoАСВЕЛ Виллербан
logoДубай
logoВаленсия
logoПанатинаикос
logoМилан
logoРеал
logoМаккаби Тель-Авив
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Домашний матч «Анадолу Эфеса» против «Баварии» пройдет в Анталье
вчера, 18:03
Эргин Атаман: «Ни одной победы я не достиг тактикой – все решают игроки»
вчера, 17:47
Шарунас Ясикявичюс: «Нам нужно замедлить «Валенсию», снизить их эффективность в атаке»
вчера, 15:48
Главные новости
«Лейкерс» пригрозили судом журналисту за его книгу о Леброне Джеймсе, Джини Басс и клубе
сегодня, 07:45
Чет Холмгрен забил постер-данк через Купера Флэгга
сегодня, 07:26Видео
Фред Ванвлит: «До разрыва крестообразной связки я был в лучшей форме в своей жизни»
сегодня, 07:11
Купер Флэгг повредил плечо в матче с «Тандер», но рассчитывает обойтись без пропуска игр
сегодня, 07:08
Патрик Беверли о 1/10 из-за дуги у Трэя Янга: «Просто не пошел бросок»
сегодня, 06:58
Джамал Мюррэй набрал 43 очка в игре с «Миннесотой»
сегодня, 06:46Видео
Кевин Гарнетт: «Мне не нравится, что Купер Флэгг играет разыгрывающего. Поставьте его на периметр, пусть использует атлетизм»
сегодня, 06:44
Джа Морэнт: «Я никогда по-настоящему не хотел быть лицом НБА»
сегодня, 06:24
Джо Маззулла в тайм-ауте после данка Деандре Джордана: «Еще четыре дня назад он был на улице, а вы позволяете такое»
сегодня, 06:21
Виктор Вембаньяма: «В этом году придется обойтись без костюма на Хэллоуин»
сегодня, 06:11
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Лимож» встретится с «Ле-Портелем»
13 минут назад
Еврокубок. «Паниониос» примет «Тренто», «Хапоэль Иерусалим» сыграет с «Арисом»
19 минут назад
Единая лига ВТБ. «Пари НН» примет «Енисей»
49 минут назад
Мэк Маккланг о многолетнем контракте с «Индианой»: «Спасибо, Господь!»
сегодня, 05:29
Семь игроков «Лейкерс» пропустят матч против «Портленда»
вчера, 20:21
«Локомотив-Кубань» и Ройс Хэмм расторгли контракт
вчера, 19:54
Домашний матч «Анадолу Эфеса» против «Баварии» пройдет в Анталье
вчера, 18:03
Эргин Атаман: «Ни одной победы я не достиг тактикой – все решают игроки»
вчера, 17:47
Шарунас Ясикявичюс: «Нам нужно замедлить «Валенсию», снизить их эффективность в атаке»
вчера, 15:48
Кендрик Нанн, Хуан Эрнангомес и Ришон Холмс возобновили тренировки с «Панатинаикосом»
вчера, 15:35