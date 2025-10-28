Евролига. «Жальгирис» встретится с «Виртусом», «Валенсия» сыграет с «Фенербахче» и другие матчи
Сегодня пройдут восемь матчей регулярного сезона Евролиги.
Литовский «Жальгирис» примет итальянский «Виртус», испанская «Валенсия» встретится с турецким «Фенербахче».
Регулярный чемпионат
Положение команд: Хапоэль Тель-Авив Израиль – 5-1, Панатинаикос Греция – 4-2, Жальгирис Литва – 4-2, Црвена Звезда Сербия – 4-2, Париж Франция – 4-2, Олимпиакос Греция – 4-2, Виртус Италия – 4-2, Партизан Сербия – 3-3, Барселона Испания – 3-3, Валенсия Испания – 3-3, Дубай ОАЭ – 3-3, Монако – 3-3, Реал Испания – 3-3, Фенербахче Турция – 3-3, Бавария Германия – 2-4, Милан Италия – 2-4, Анадолу Эфес Турция – 2-4, Маккаби Тель-Авив Израиль – 2-4, Виллербан Франция – 2-4, Баскония Испания – 0-6.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
