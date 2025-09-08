Танасис Адетокумбо: «Сыграть на Евробаскете перед возвращением в НБА – настоящее благословение»
Брат Янниса поделился своими мыслями о значении Евробаскета для своей карьеры.
«Для меня участие в этом Евробаскете перед возвращением в НБА – настоящее благословение.
Редко выпадает шанс так хорошо подготовиться. Я благодарен за возможность выходить на площадку, находить свой ритм и набирать форму», – поделился Танасис Адетокумбо.
За 6 игр на Евробаскете-2025 33-летний форвард набирал в среднем 2,5 очка, 0,8 передачи и 2 подбора.
Танасис Адетокумбо вернется в «Милуоки» – 2,9 млн долларов за один год
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: HoopsHype
