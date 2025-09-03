Андре Джексон считается главным претендентом на отчисление из «Бакс», чтобы освободить место для Танасиса Адетокумбо

Андре Джексон может расстаться с «Милуоки».

23-летний защитник (36-й номер драфта-2023) отыграл 67 матчей в прошлом сезоне, набирая 3,4 очка, 2,7 подбора и 1,2 передачи за 14,6 минуты в среднем.

«Бакс» обсуждали обмен Джексона в прошлом чемпионате, однако отказались от компенсации в один драфт-пик второго раунда, запрашивая два.

Теперь защитник может быть отчислен, чтобы освободить место в ростере для Танасиса Адетокумбо .

Контракт Джексона на 2,2 миллиона на данный момент частично гарантирован на следующий сезон в объеме 800 тысяч долларов.