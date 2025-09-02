6

«Летс гоу!» Официальный аккаунт «Милуоки» отреагировал на возвращение Танасиса Адетокумбо

«Бакс» поприветствовали Танасиса Адетокумбо важными словами.

Официальный аккаунт «Милуоки» отреагировал на пост родного брата Янниса Адетокумбо со словами «Я вернулся» (отсылает к знаменитому высказыванию Майкла Джордана «I’m Back»).

«Летс гоу!» – говорится в ответном сообщении клуба из Висконсина. 

Танасис выступал за «Милуоки» с 2019 по 2024 год, а прошлый сезон пропустил из-за серьезной травмы. С «Бакс» форвард подписал гарантированный контракт на 2,9 миллиона долларов.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети «Милуоки»
