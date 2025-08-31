Танасис Адетокумбо вернется в «Милуоки» – 2,9 млн долларов за один год
Тяжелый форвард Танасис Адетокумбо подпишет с «Бакс» гарантированный годовой контракт на 2,9 миллиона долларов. Это означает, что Яннис Адетокумбо начнет сезон в составе «Милуоки», сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания.
Танасис выступал за «Милуоки» с 2019 по 2024 год. Ранее сообщалось, что «Бакс» вернут Танасиса, если его брат Яннис Адетокумбо останется в команде.
Танасис пропустил весь прошлый сезон из-за операции на ахилловом сухожилии в мае 2024 года. Форвард сыграл за «Милуоки» 196 матчей регулярного чемпионата (11 – в старте), в среднем набирая 2,4 очка и 1,6 подбора за 7,7 минуты на паркете.
Опубликовал: Геннадий Ильин
