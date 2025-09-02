0

Джефф Тиг о подписании Танасиса Адетокумбо: «Яннис – совладелец «Бакс»

Тиг оценил возвращение старшего Адетокумбо в «Милуоки».

Тиг: Я никогда не скажу, что он не умеет играть в баскетбол. Танасис заслужил этот контракт, в смысле, он может играть на уровне НБА. Конечно, мы видим его хайлайты, но просто можно подумать… что…

Соведущий: Яннис владеет «Бакс».

Тиг: Конечно, Яннис – совладелец.

Тяжелый форвард Танасис Адетокумбо подпишет с «Милуоки» гарантированный годовой контракт на 2,9 миллиона долларов.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: подкаст Club 520
