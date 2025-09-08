Ален Омич: «Если нужно, я сделаю Дончичу массаж, чтобы он был готов к матчу с Германией»
Ален Омич восхищен игрой Луки Дончича и готов помочь ему восстановиться.
«Это невероятно. Я так счастлив. Получил огромное удовольствие от этой игры, особенно благодаря Луке. Сегодня он сыграл просто потрясающе.
Я сказал ему, что готов сделать массах, только чтобы он был готов к матчу с Германией.
Играть с ним – это огромное счастье. Такое, остается в памяти на всю жизнь. Хочу просто находиться с ним на площадке и наслаждаться моментом.
Я делаю все, что в моих силах, чтобы он получал удовольствие от игры. Мы должны выполняли свою работу так, чтобы Лука мог творить», – добавил Омич.
Сборная Словении одержала победу над Италией со счетом 84:77 и пробилась в 1/4 финала Евробаскета.
Лука Дончич набрал половину очков команды в победном матче против Италии
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Eurohoops
