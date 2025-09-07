19

Лука Дончич набрал половину очков команды в победном матче против Италии

Лука Дончич набрал 42 очка в матче против Италии и вывел Словению в 1/4 финала.

Сборная Словении одержала победу над Италией со счетом 84:77 и пробилась в 1/4 финала Евробаскета благодаря феноменальной игре звезды «Лейкерс». Дончич набрал 42 очка, сделал 10 подборов, 1 передачу и 3 перехвата.

Примечательно, что уже к концу первой четверти 26-летний разыгрывающий набрал 22 очка, собрал 4 подбора и сделал 2 перехвата, обеспечив своей команде комфортное преимущество 29:11.

Лучший игрок итальянской команды Симоне Фонтеккьо набрал 22 очка, 5 подборов и 3 перехвата.

В 1/4 финала сборная Словении сыграет против чемпионов мира, сборной Германии. Матч пройдет 10 сентября.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: BasketNews
