7

Лука Дончич: «Вся заслуга принадлежит ребятам»

Лидер словенцев считает успех в 1/8 финала командным достижением.

«Почему мы особенные? Потому что каждый играет друг для друга. Мы прекрасно ладим, командная химия на высшем уровне. Иногда мы «спорим», но это часть спорта – на площадке мы просто хотим помочь друг другу. Как я уже говорил, вся заслуга принадлежит ребятам», – заявил Дончич.

В победном матче против Италии (84:77) суперзвезда «Лейкерс» набрал 42 очка из командных 84. 

Вторым по результативности среди словенцев стал Клемен Препелич с 11 очками.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Siol
logoЛука Дончич
logoЕвробаскет-2025
logoсборная Словении
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
На Евробаскете-2025 Дончич набирает 36,9% очков своей команды – больше, чем Майкл Джордан в любом сезоне НБА
19вчера, 21:14
Лука Дончич о возможной травме: «Мне нужны некоторые процедуры, но все будет в порядке»
1вчера, 20:04
Лука Дончич набрал половину очков команды в победном матче против Италии
19вчера, 17:56
Главные новости
Эйжа Уилсон провела рекордный 13-й матч с 30+ очками, «Лас-Вегас» продлил победную серию до 14 игр
13 минут назадВидео
Леброн Джеймс смазал кучу бросков на шоу в Китае
456 минут назадВидео
Кармело Энтони включил Деррика Роуза в свою стартовую пятерку всех времен
5сегодня, 05:22
Тайлер Дорси о 37 очках Янниса Адетокумбо: «Одним словом – доминирующий»
сегодня, 05:00
Женская НБА. 31+11 Уилсон помогли «Лас-Вегасу» продлить победную серию до 14 матчей, «Индиана» разгромила «Вашингтон», гарантировав себе место в плей-офф, и другие результаты
сегодня, 04:18
На Евробаскете-2025 Дончич набирает 36,9% очков своей команды – больше, чем Майкл Джордан в любом сезоне НБА
19вчера, 21:14
Греция – Литва, Грузия – Финляндия. Стали известны все пары 1/4 финала Евробаскета
27вчера, 21:03Фото
Евробаскет-2025. 1/8 финала. 37 очков Янниса принесли Греции победу над Израилем, Словения обыграла Италию и другие матчи
274вчера, 20:50
Стэйси Кинг о Поле Джордже: «Он больше увлечен подкастами, чем реальной игрой»
4вчера, 20:37
Лука Дончич о возможной травме: «Мне нужны некоторые процедуры, но все будет в порядке»
1вчера, 20:04
Ко всем новостям
Последние новости
Джули Аллеман стала первой баскетболисткой в истории женской НБА, кому удалось набрать 20+ очков и 5+ перехватов при 100% с игры
34 минуты назадВидео
Александар Джикич о победе над сборной Франциии: «Мы доказали, что оказались здесь не случайно»
вчера, 19:42
Гершон Ябуселе попытался успокоить радостного грузинского журналиста
4вчера, 19:19Видео
Адис Бечирагич: «Травма Роберсона полностью изменила атмосферу в атаке»
вчера, 17:39
Торнике Шенгелия о Александаре Джикиче: «Он заслуживает шанса в Евролиге»
вчера, 13:58
Джордан Кларксон объяснил, почему выбрал «Никс»: «Мэдисон-сквер-гарден» и энергия фанатов»
вчера, 13:32
Матеуш Понитка: «Здесь мы играем не за деньги, не на статистику, а чтобы нанести Польшу на баскетбольную карту мира»
2вчера, 12:30
Джон Роберсон досрочно покинул площадку матча с Польшей из-за травмы
вчера, 12:00
Миикка Мууринен о Лаури Маркканене: «Я бы сказал, что он уже легенда НБА»
8вчера, 11:18
Дуайт Ховард – Шакилу О′Нилу: «Мы братья в этом содружестве баскетбола, и иногда братья ссорятся из-за самых глупых вещей»
1вчера, 10:38