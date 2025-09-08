Лука Дончич: «Вся заслуга принадлежит ребятам»
Лидер словенцев считает успех в 1/8 финала командным достижением.
«Почему мы особенные? Потому что каждый играет друг для друга. Мы прекрасно ладим, командная химия на высшем уровне. Иногда мы «спорим», но это часть спорта – на площадке мы просто хотим помочь друг другу. Как я уже говорил, вся заслуга принадлежит ребятам», – заявил Дончич.
В победном матче против Италии (84:77) суперзвезда «Лейкерс» набрал 42 очка из командных 84.
Вторым по результативности среди словенцев стал Клемен Препелич с 11 очками.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Siol
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости