Лука Дончич: «Вся заслуга принадлежит ребятам»

Лидер словенцев считает успех в 1/8 финала командным достижением.

«Почему мы особенные? Потому что каждый играет друг для друга. Мы прекрасно ладим, командная химия на высшем уровне. Иногда мы «спорим», но это часть спорта – на площадке мы просто хотим помочь друг другу. Как я уже говорил, вся заслуга принадлежит ребятам», – заявил Дончич .

В победном матче против Италии (84:77) суперзвезда «Лейкерс» набрал 42 очка из командных 84.

Вторым по результативности среди словенцев стал Клемен Препелич с 11 очками.