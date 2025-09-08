«Это мы против них, а не мы против друг друга!» Лука Дончич эмоционально обратился к партнерам во время матча с Италией

Суперзвезда «Лейкерс» проявляет лидерские качества.

В трансляцию матча Словения – Италия попала эмоциональная речь Луки Дончича, обращенная к его товарищам по команде во время тайм-аута.

«Пожалуйста, возьмите себя в руки, разница всего семь очков! Хватит спорить из-за каждой мелочи, это мы против них, а не мы друг против друга!» – прокричал Дончич.

Сборная Словении обыграла Италию (84:77) и 1/4 финала встретится с Германией.