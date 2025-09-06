«Клипперс» чуть не продали права на название своей новой арены компании Aspiration

Новый дом «Лос-Анджелеса» мог носить имя скандальной компании.

По сообщению источников Los Angeles Times, «Клипперс» были близки к тому, чтобы передать права на название своей арены в Инглвуде компании Aspiration. Сейчас эта компания признана банкротом и находится в центре скандала , связанного с фиктивным рекламным контрактом Кавая Ленарда.

В конечном итоге «Клипперс» остановились на партнерстве с крупной финансовой компанией Intuit, которая, как сообщается, заплатила 500 миллионов долларов за права на имя сроком в 23 года. Арена стоимостью 2 миллиарда долларов теперь известна как Intuit Dome.