  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Билл Симмонс о скандале с «Клипперс»: «Самая халтурная схема. Не могу поверить, что Балмер настолько глуп. Но, возможно, это так и есть»
8

Билл Симмонс о скандале с «Клипперс»: «Самая халтурная схема. Не могу поверить, что Балмер настолько глуп. Но, возможно, это так и есть»

Билл Симмонс прокомментировал расследование возможного обхода потолка зарплат.

«Безумная история. Но было много тревожных знаков. История подтвердила многое из того, что мы всегда подозревали. Что доходило в байках и слухах.

Та сторона НБА, которую лига предпочитает не замечать. Я упоминал о том, как звезды используют самолеты. Останавливаются в особняках владельцев команд.

В коллективном соглашении остаются зазоры, от которых лига отворачивается.

Балмер всегда выглядел предельно профессионально. Все продумывал. Его Intuit Dome проработан в каждой мелочи. Он не похож на миллиардера старой формации, которому на все плевать. Он всегда был собран.

Но эта найденная схема – одна из самых халтурных, что я видел. Не могу поверить, что он настолько глуп. Но, возможно, это так и есть», – заключил обозреватель The Ringer.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети The Ringer
logoНБА
logoКлипперс
logoСтив Балмер
logoБилл Симмонс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Стив Балмер: «Не общался с Каваем Ленардом по поводу обвинений. Это его дело, не буду спрашивать»
16вчера, 18:40
Пабло Торре подтвердил информацию о дополнительном соглашении Кавая Ленарда с Aspiration на 20 миллионов долларов
1вчера, 15:40
Сэм Эмик: «Контракт Кавая Ленарда может быть аннулирован. Но это только сыграет в пользу Стива Балмера»
22вчера, 15:30
Главные новости
33:7 в заключительной 10-минутке принесли Германии уверенную победу над Португалией в 1/8 финала Евробаскета
19 минут назад
Евробаскет-2025. 1/8 финала. Сербия сыграет с Финляндией, Литва встретится с Латвией и другие матчи
7038 минут назадLive
Шейн Ларкин об игре со Швецией: «Мы были слишком самоуверенны. Хорошее напоминание»
3сегодня, 13:43
Джеди Осман поднялся на 4-е место в списке самых результативных турецких игроков на Евробаскете
сегодня, 13:30
«Клипперс» всегда следуют правилам потолка зарплат». Стив Балмер не стал упоминать штраф в 250000 долларов за предложение спонсорского контракта Деандре Джордану
сегодня, 13:15
Эргин Атаман: «Невероятный абсурд. Я решительно критикую ФИБА. Они не достигли своей цели»
6сегодня, 11:49
Турция с трудом справилась со Швецией благодаря 24+16+6 Алперена Шенгюна
4сегодня, 11:27
Деррик Уайт предсказал первую сборную НБА следующего сезона, включив в нее Джейлена Брауна
2сегодня, 11:03
Кевин Дюрэнт возложил вину за создание моды на суперкоманды на Боба Майерса
11сегодня, 09:48
Компания Aspiration, замешанная в скандале с Ленардом, предлагала партнерство и Марку Кьюбану
3сегодня, 09:12
Ко всем новостям
Последние новости
Алекс Мумбру руководил сборной Германии в матче с Португалией
8 минут назад
Рекордные 37 очков и 9 дальних попаданий Райн Ховард помогли «Атланте» победить «Лос-Анджелес»
42 минуты назадВидео
Форвард Филлип Уилер подписал контракт Exhibit 10 с «Орландо»
54 минуты назад
НБА наняла для расследования скандала с участием Ленарда ту же фирму, что занималась делами бывших владельцев «Финикса» и «Клипперс»
сегодня, 12:28
Гершон Ябуселе повалился на пол, забросив мяч из-за пределов площадки
сегодня, 10:43Видео
Неманя Недович присоединился к «Монако»
сегодня, 09:29Фото
Неэмиаш Кета: «Маззулла постоянно пишет мне сообщения поддержки или о том, как мне стать лучше»
сегодня, 08:39
«Что за дерьмовая тренировка». Дрэймонд Грин отреагировал на совместное занятие Джимми Батлера и Бадди Хилда
3сегодня, 08:15Видео
«Чикаго» отстранил Энджел Риз на половину матча с «Лас-Вегасом» за «наносящие вред» комментарии о партнерах
5сегодня, 07:54
Джейлен Браун чуть не проиграл забег со стримером IShowSpeed
2сегодня, 07:34Видео