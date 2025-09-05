Пабло Торре подтвердил информацию о дополнительном соглашении Кавая Ленарда с Aspiration на 20 миллионов долларов
Пабло Торре уточнил детали расследования по Каваю Ленарду.
Журналист, раскопавший историю о возможном обходе потолка зарплат НБА на 28 миллионов, подтвердил информацию Джона Каралиса о дополнительном соглашении на 20 миллионов акциями Aspiration, которые форвард «Клипперс» должен был получить от мошеннической организации.
Торре еще раз обратил внимание на совпадение общей суммы вознаграждения Кавая (28+20) в 48 миллионов и инвестиций Балмера в объеме 50 миллионов в проект.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Pablo Torre Finds Out
