Стив Балмер: «Не общался с Каваем Ленардом по поводу обвинений. Это его дело, не буду спрашивать»

Стив Балмер прокомментировал ситуацию c фиктивным рекламным контрактом.

«Не общался с Каваем Ленардом по поводу обвинений. Это его дело с Aspiration, не буду спрашивать.

Не знаю, почему его так часто в чем-то подозревают. Думаю, он просто мало говорит, и это создает иллюзию загадочности. Поэтому, возможно, болельщики легко подхватывают истории о нем.

У меня отличные взаимоотношения с ним. Мы встречаемся пару раз в год и просто обсуждаем командные дела», – поделился владелец «Клипперс » в интервью.