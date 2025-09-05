Стив Балмер: «Не общался с Каваем Ленардом по поводу обвинений. Это его дело, не буду спрашивать»
Стив Балмер прокомментировал ситуацию c фиктивным рекламным контрактом.
«Не общался с Каваем Ленардом по поводу обвинений. Это его дело с Aspiration, не буду спрашивать.
Не знаю, почему его так часто в чем-то подозревают. Думаю, он просто мало говорит, и это создает иллюзию загадочности. Поэтому, возможно, болельщики легко подхватывают истории о нем.
У меня отличные взаимоотношения с ним. Мы встречаемся пару раз в год и просто обсуждаем командные дела», – поделился владелец «Клипперс» в интервью.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
