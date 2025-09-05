«Это была команда Шака». Роберт Орри не согласился с историей Тайрона Лю о претензиях Кобе Брайанта на лидерство
Роберт Орри опроверг слова Тайрона Лю.
Главный тренер «Клипперс» выступал с Кобе Брайантом в «Лейкерс» с 1998 по 2001 год.
Лю рассказал, что Брайант играл один на один с каждым новым одноклубником, чтобы показать: «Это моя команда».
Роберт Орри прокомментировал эту историю на подкасте.
«Не помню ничего подобного. Может быть, он сыграл с ним, но с ветеранами такого не случалось. Ветераны на такое не ведутся.
Кобе всегда был не прочь сыграть один на один. Но это никогда не было в плане «это моя команда». Потому что все знали, что это была команда Шака», – посмеялся Орри.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети MrBuckBuck
