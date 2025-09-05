«Это была команда Шака». Роберт Орри не согласился с историей Тайрона Лю о претензиях Кобе Брайанта на лидерство

Роберт Орри опроверг слова Тайрона Лю.

Главный тренер «Клипперс» выступал с Кобе Брайантом в «Лейкерс » с 1998 по 2001 год.

Лю рассказал , что Брайант играл один на один с каждым новым одноклубником, чтобы показать: «Это моя команда».

Роберт Орри прокомментировал эту историю на подкасте.

«Не помню ничего подобного. Может быть, он сыграл с ним, но с ветеранами такого не случалось. Ветераны на такое не ведутся.

Кобе всегда был не прочь сыграть один на один. Но это никогда не было в плане «это моя команда». Потому что все знали, что это была команда Шака », – посмеялся Орри.