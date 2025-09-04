Макгрэйди, Брайант, Джордан, Новицки, О’Нил – в символической сборной из бывших одноклубников Тайрона Лю
Тайрон Лю собрал пятерку из своих лучших одноклубников.
Главный тренер «Клипперс» поучаствовал в мысленном упражении на подкасте Шэннона Шарпа.
Лю провел 11 сезонов в НБА в качестве игрока и выступал за «Лейкерс», «Вашингтон», «Орландо», «Хьюстон», «Атланту» и «Даллас».
«Ох черт. Яо Мин. Заранее простите, кто не попадет», – пришлось задуматься бывшему баскетболисту.
В его «сборную» вошли:
Трэйси Макгрэйди
Шакил О’Нил
«Неплохой такой составчик. Можно взять пару чемпионатов», – посмеялся Шарп.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Club Shay Shay
