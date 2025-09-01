Тайрон Лю: «Каждый раз, когда у нас появлялся новый игрок Кобе хотел сыграть с ним один на один, чтобы показать: «Это моя команда»

Лю утверждает, что Брайант соперничал со всеми и в матчах, и на тренировках.

«То, что вы видели в играх, происходило каждый день, каждый божий день. Кобе хотел быть лучшим игроком каждый день: на тренировках, в матчах. Так он соревновался.

И каждый раз, когда у нас появлялся новый игрок, ну, например, Глен Райс . А Глен Райс был крутым парнем. Кобе хотел сыграть с ним один на один, чтобы показать: «Это моя команда». Пришел Джей Ар Райдер – то же самое. Райдер только пришел, а Кобе уже хочет сыграть с ним один на один. Чтобы показать: «Это моя команда».

И вот… таким он и был. Сражался за каждое владение, в каждом спринте, в каждом упражнении. Он хотел быть лучшим. И это не было показухой. Он всегда оставался одним и тем же человеком. То, что вы видели в матчах, мы видели на тренировках каждый день», – сказал бывший игрок «Лейкерс ».

Тайрон Лю и Кобе Брайант были партнерами по команде в течение трех сезонов с 1998 по 2001 год.