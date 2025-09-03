11

Д’Анджело Расселл: «Кобе сказал мне: «Мне все равно, буду ли я попадать 3 из 20 или 5 из 15»

Защитник «Далласа» вспомнил уроки от Кобе Брайанта.

«Я увидел, насколько Кобе был уверен в себе. У него не шло, когда я был в команде. Он не попадал. У него был сложный период. И я помню, как подошел к нему 18-летним новичком и сказал: «Бросай дальше. Бросай, и все будет в порядке».

Вы должны вставить тут ролик, потому что все это сняли на видео и спросили его в интервью, что он об этом думает.

А он посмотрел на меня и такой: «Думаешь, я переживаю из-за этих бросков?» И добавил: «Я промахнулся столько раз, что и представить нельзя, так же как и попал в цель. Мне все равно, буду ли я попадать 3 из 20 или 5 из 15, или как-то еще». Его это не волновало. Его уверенность оставалась на высшем уровне. И, если честно, это многому меня научило», – рассказал Расселл.

Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Untold KOBE Stories from D’Angelo Russell China Tour
logoД’Анджело Расселл
logoДаллас
logoНБА
logoЛейкерс
logoКобе Брайант
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Главные новости
Пабло Торре намекнул на скрытые детали перехода Джейлена Брансона в «Нью-Йорк»
4 минуты назад
Евробаскет-2025. Израиль играет со Словенией, Испания встретится с Грецией и другие матчи
2832 минуты назадLive
Сборная Боснии и Герцоговины впервые с 1993 года преодолела групповой этап Евробаскета
39 минут назад
Анонимный руководитель команды НБА о несостоявшемся переходе Кавая Ленарда в «Лейкерс»: «Они избежали огромных проблем»
58 минут назад
Паоло Банкеро о Десмонде Бэйне и Тайусе Джонсе: «Нам нужен их опыт»
1сегодня, 14:04
Дуэйн Уэйд прокомментировал слова Марка Кьюбана о финале НБА 2006 года: «Мы вас обыграли. Перестань нести эту чушь»
4сегодня, 13:41
Кэм Томас принял квалификационное предложение «Бруклина» на 6 миллионов на сезон-2025/26
31сегодня, 11:59
Стивен Эй Смит о скандале с Каваем Ленардом: «Если у этого братишки была возможность получить деньги, ничего не делая, это точно про него»
8сегодня, 11:46
Из-за сверхдальнего попадания Дончича Алену Омичу пришлось делать 50 отжиманий
2сегодня, 11:14Видео
Небойша Чович: «Аврамович и Вукчевич будут в порядке»
сегодня, 10:22
Ко всем новостям
Последние новости
Гендиректор МБА Игорь Кочарян: «Ставим перед собой амбициозные задачи – выиграть Кубок России и побороться за пятое место в Лиге ВТБ»
сегодня, 11:09
Гиорги Шермадини решил завершить игру за сборную Грузии в квалификации ЧМ-2027 на Тенерифе, где он выступает на клубном уровне
сегодня, 10:45
Деррик Уайт о худшем городе в выездных матчах: «Мемфис. Самый плохой отель в НБА»
2сегодня, 09:45
«Атланта» подписала форварда Джэйвена Джонсона и защитника Дуайта Мюррэя
сегодня, 08:19
Малик Бизли ожидает разрешения ситуации со своим будущим в Детройте
сегодня, 07:59
Марк Кьюбан: «Балмер не мог быть настолько тупым»
11вчера, 20:59
«Перт» отказался от подписания Патрика Беверли
вчера, 20:53
НБА официально начала расследование в отношении «Клипперс» и Кавая Ленарда
6вчера, 20:34
«Пеликанс» подписали Гаррисона Брукса и Джейлена Макдэниэлса
1вчера, 18:45
Бывший игрок «Клипперс» и «Автодора» Торнвелл арестован по обвинению в домашнем насилии
1вчера, 16:29