Д’Анджело Расселл: «Кобе сказал мне: «Мне все равно, буду ли я попадать 3 из 20 или 5 из 15»

Защитник «Далласа» вспомнил уроки от Кобе Брайанта.

«Я увидел, насколько Кобе был уверен в себе. У него не шло, когда я был в команде. Он не попадал. У него был сложный период. И я помню, как подошел к нему 18-летним новичком и сказал: «Бросай дальше. Бросай, и все будет в порядке».

Вы должны вставить тут ролик, потому что все это сняли на видео и спросили его в интервью, что он об этом думает.

А он посмотрел на меня и такой: «Думаешь, я переживаю из-за этих бросков?» И добавил: «Я промахнулся столько раз, что и представить нельзя, так же как и попал в цель. Мне все равно, буду ли я попадать 3 из 20 или 5 из 15, или как-то еще». Его это не волновало. Его уверенность оставалась на высшем уровне. И, если честно, это многому меня научило», – рассказал Расселл.