Шакил О’Нил: «Хотел убить Митча Капчака после обмена в «Хит»

Центровой вспомнил, как узнал, что «Лейкерс» собираются обменять его.

«Я ел Frosted Flakes, смотрел ESPN и слушал, что говорили по телевизору. И тогда они сказали, что Митч Капчак [генеральный менеджер «Лейкерс»] заявил, что будет рассматривать предложения по Шаку.

Тогда я сказал своему агенту позвонить ему, он меня спросил: «Хочешь запросить обмен?»

Я сел в свою полицейскую машину и поехал туда, но меня не пустили, потому что я собирался разобраться с Митчем Капчаком. Я же коп. Я приехал туда, и, на самом деле, полиция уже ждала меня: «Шак, мы не можем тебя пустить». А я такой: «Я просто хочу забрать свои вещи».

Я собирался устроить ему взбучку. Я вам клянусь. Клянусь вам.

Потому что я понимаю бизнес, но прояви ко мне немного больше уважения. Позвони и скажи: «Слушай, чувак, нам многое удалось сделать за эти годы». Но ты поступаешь вот так.

Я сижу, ем Frosted Flakes, рядом маленький Шариф, смотрит на меня. А я смотрю на него и думаю: «Черт, нас обменивают?» Я реально собирался убить его.

Я был готов прибить этого типа», – сказал О’Нил.

«Лейкерс» отдали О’Нила в «Хит» в 2004 году.