3

Шакил О’Нил: «Хотел убить Митча Капчака после обмена в «Хит»

Центровой вспомнил, как узнал, что «Лейкерс» собираются обменять его.

«Я ел Frosted Flakes, смотрел ESPN и слушал, что говорили по телевизору. И тогда они сказали, что Митч Капчак [генеральный менеджер «Лейкерс»] заявил, что будет рассматривать предложения по Шаку.

Тогда я сказал своему агенту позвонить ему, он меня спросил: «Хочешь запросить обмен?»

Я сел в свою полицейскую машину и поехал туда, но меня не пустили, потому что я собирался разобраться с Митчем Капчаком. Я же коп. Я приехал туда, и, на самом деле, полиция уже ждала меня: «Шак, мы не можем тебя пустить». А я такой: «Я просто хочу забрать свои вещи».

Я собирался устроить ему взбучку. Я вам клянусь. Клянусь вам.

Потому что я понимаю бизнес, но прояви ко мне немного больше уважения. Позвони и скажи: «Слушай, чувак, нам многое удалось сделать за эти годы». Но ты поступаешь вот так.

Я сижу, ем Frosted Flakes, рядом маленький Шариф, смотрит на меня. А я смотрю на него и думаю: «Черт, нас обменивают?» Я реально собирался убить его.

Я был готов прибить этого типа», – сказал О’Нил.

«Лейкерс» отдали О’Нила в «Хит» в 2004 году.

Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Подкаст Straight Game
logoНБА
logoШакил О′Нил
logoЛейкерс
logoМитч Капчак
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Шакил О′Нил подарил Тайрону Лю 10000 долларов во время локаута
530 августа, 08:51
Главные новости
Дрэймонд Грин и Лука Дончич больше всего жалуются арбитрам по мнению Де’Аарона Фокса
8 минут назад
Евробаскет-2025. Финляндия сыграет с Германией, Турция встретится с Сербией и другие матчи
221 минуту назад
Новицки – Флэггу: «Учись у ветеранов, но найди свой подход, режим и стиль лидерства»
25 минут назад
Гершон Ябуселе о 36 очках: «Тренер и партнеры попросили меня чаще брать игру на себя»
40 минут назад
Леброн Джеймс побреет налысо стримера Кая Сената
2сегодня, 08:37
Светислав Пешич: «Игра с Турцией покажет наш нынешний уровень»
сегодня, 08:30
Пол Пирс: «Поставил бы на последний сезон Леброна Джеймса. Его время пришло»
6сегодня, 07:59
Эргин Атаман: «Алперен Шенгюн вышел на элитный уровень. Турция может доминировать в Европе следующие 5-6 лет»
сегодня, 07:46
Джанмарко Поццекко: «0:13 были полным провалом. Но мы не сдались»
1сегодня, 07:15
Джаред Маккейн рассчитывает провести полноценные сборы с «Сиксерс»
сегодня, 07:10
Ко всем новостям
Последние новости
Владимир Гомельский о скандале на расовой почве: «Дуракам и хамам не удастся испортить игры Евробаскета!»
1сегодня, 08:22
Член Зала славы имени Нейсмита тренер Джордж Равелинг умер в возрасте 88 лет
сегодня, 07:35
Всеволод Ищенко перенесет операцию и пропустит начало регулярного сезона Лиги ВТБ
сегодня, 06:59
«Пеликанс» просмотрят форварда Гаррисона Брукса
сегодня, 04:25
Лука Дончич подарил кроссовки Лукасу Подольски
2вчера, 20:49Фото
Майкл Портер: «Хотел бы, чтобы девушка убирала дом, занималась детьми и готовила»
10вчера, 20:36
Франк Ниликина продлил контракт с «Партизаном»
вчера, 19:08
Гэри Пэйтон II запускает лигу по скейтбордингу
1вчера, 17:44
Пэт Райли о Микки Арисоне: «Он спас мою тренерскую карьеру»
вчера, 15:20
«Уникаха» продлила контракт с центровым Дэвидом Кравишем
вчера, 13:35