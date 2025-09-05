Зак Лоу: «Люди в НБА считают, что «Клипперс» необходимо объясниться в самое ближайшее время. «Мы были не в курсе» недостаточно»

Зак Лоу рассказал, как к скандалу вокруг «Клипперс» относятся в клубах НБА.

По словам инсайдера, калифорнийцам придется давать объяснения по поводу подозрительного контракта лидера команды Кавая Ленарда с компанией, которая связана с владельцем клуба Стивом Балмером .

«Мне уже встречались люди в лиге, которые говорили: «Случилось достаточно, чтобы НБА что-то сделала с «Клипперс ».

Большинство из тех, с кем я общался, считают, что «Клипперс» необходимо объясниться в самое ближайшее время. Им необходимо доказать свою невиновность. Процесс пошел. «Клипперс» и Кавай должны объяснить все это более конкретно. Просто «Мы не знали» и «В той фирме работают плохие парни» недостаточно», – отметил Лоу.