  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Зак Лоу: «Люди в НБА считают, что «Клипперс» необходимо объясниться в самое ближайшее время. «Мы были не в курсе» недостаточно»
9

Зак Лоу: «Люди в НБА считают, что «Клипперс» необходимо объясниться в самое ближайшее время. «Мы были не в курсе» недостаточно»

Зак Лоу рассказал, как к скандалу вокруг «Клипперс» относятся в клубах НБА.

По словам инсайдера, калифорнийцам придется давать объяснения по поводу подозрительного контракта лидера команды Кавая Ленарда с компанией, которая связана с владельцем клуба Стивом Балмером.

«Мне уже встречались люди в лиге, которые говорили: «Случилось достаточно, чтобы НБА что-то сделала с «Клипперс».

Большинство из тех, с кем я общался, считают, что «Клипперс» необходимо объясниться в самое ближайшее время. Им необходимо доказать свою невиновность. Процесс пошел. «Клипперс» и Кавай должны объяснить все это более конкретно. Просто «Мы не знали» и «В той фирме работают плохие парни» недостаточно», – отметил Лоу.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Fadeaway World
logoКавай Ленард
logoСтив Балмер
logoНБА
Зак Лоу
logoКлипперс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Стив Балмер: «Обвинения не соответствуют действительности. Дела Кавая – это его дела, мы всегда поступали правильно»
12сегодня, 05:05
Пабло Торре о реакции НБА на ситуацию с «Клипперс» и Ленардом: «Мне сказали, что у них царит паника»
1сегодня, 04:40
Анонимный руководитель команды НБА о несостоявшемся переходе Кавая Ленарда в «Лейкерс»: «Они избежали огромных проблем»
2вчера, 14:36
Стивен Эй Смит о скандале с Каваем Ленардом: «Если у этого братишки была возможность получить деньги, ничего не делая, это точно про него»
10вчера, 11:46
Главные новости
«Бруклин» наймет Эйси Лоу из фронт-офиса «Оклахомы» в качестве директора по игровому персоналу
13 минут назад
Шейн Ларкин о победе над Сербией: «Моя лучшая и самая важная игра за сборную»
39 минут назад
Кэм Томас отказался от двух вариантов контракта с «Нетс» до выбора квалификационного предложения
1сегодня, 16:50
Женская НБА. «Индиана» сыграет с «Чикаго», «Сиэтл» встретится с «Нью-Йорком»
сегодня, 16:32
Квентин Граймс, скорее всего, примет квалификационное предложение «Сиксерс» на 8,5 миллиона долларов
6сегодня, 15:55
Сэм Эмик: «Контракт Кавая Ленарда может быть аннулирован. Но это только сыграет в пользу Стива Балмера»
12сегодня, 15:30
Кадин Кэррингтон о том, как остановить Янниса Адетокумбо: «Это вы мне расскажите»
сегодня, 14:58
Тристан да Силва: «Теперь понимаю, какая самоотверженность была нужна, чтобы поднять немецкий баскетбол на этот уровень и двигать дальше»
сегодня, 14:25
Нафиса Коллиер возглавляет спискок наиболее эффективных «скореров» женской НБА в позиционном нападении
сегодня, 14:08
Кавай Ленард должен был получить дополнительные 20 миллионов в акциях Aspiration, расследование приносит новые подробности скандала с «Клипперс»
11сегодня, 13:55
Ко всем новостям
Последние новости
Рокас Йокубайтис и Йоханнес Фойгтманн перенесли операции на коленях в Мюнхене
28 минут назад
«Это была команда Шака». Роберт Орри не согласился с историей Тайрона Лю о претензиях Кобе Брайанта на лидерство
53 минуты назад
«Поговорили о лошадях». Йонас Валанчюнас пообщался с будущим партнером по команде Николой Йокичем
сегодня, 17:11
Трэйси Макгрэйди подписал новый спонсорский контракт с Adidas
2сегодня, 16:59
MVP финала G-лиги Мэйсон Джонс перейдет в «Перт»
сегодня, 16:17
Главный тренер «Иллаварры» о роли Джавейла Макги: «У нас нет правила 3 секунд, так что он забьет все пространство и будет сидеть в «краске»
сегодня, 16:10
Пабло Торре подтвердил информацию о дополнительном соглашении Кавая Ленарда с Aspiration на 20 миллионов долларов
1сегодня, 15:40
Исайя Кординье о матче против Торнике Шенгелии: «Никаких друзей на площадке»
сегодня, 15:12
Алекс Мумбру прилетел в Ригу со сборной Германии и участвует в подготовке к плей-офф
сегодня, 14:43
Германия, Сербия и Турция – фавориты плей-офф Евробаскета-2025 по опросу Basket News
сегодня, 14:35