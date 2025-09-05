Пабло Торре о реакции НБА на ситуацию с «Клипперс» и Ленардом: «Мне сказали, что у них царит паника»

В НБА оказались не готовы к скандалу с «Клипперс».

Как рассказал в шоу Дэна Патрика журналист Пабло Торре, лига в шоке от полученной информации.

«Как мне сегодня сказали, там царит паника.

Как я понял, они ничего не знали об этой сделке между Aspiration и Каваем Ленардом при участии Стива Балмера . Это будет довольно проблемная и неловкая ситуация», – заявил Торре.

Выяснилось, что звездный форвард получил подозрительный доход на рекламном контракте, связанном с владельцем «Клипперс » Балмером. НБА начала официальное расследование.