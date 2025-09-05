Стив Балмер: «Обвинения не соответствуют действительности. Дела Кавая – это его дела, мы всегда поступали правильно»

Стив Балмер отреагировал на скандал вокруг Кавая Ленарда и «Клипперс».

«Мы не были никак вовлечены в эту сделку. В какой-то момент я узнал, что они [Aspiration и Ленард ] достигли соглашения. Понятия не имею, о чем там шла речь.

Мы даже нашли электронное письмо, в котором их впервые представили друг другу. Это было в начале ноября. Их познакомили, а потом они сами занимались своими делами. Мы не имели к этому никакого отношения», – отметил владелец «Клипперс».

На вопрос, удивила ли его сумма сделки или тот факт, что, как сообщает журналиста Пабло Торре, баскетболист фактически не оказал компании никаких услуг, Балмер ответил: «Я не знаю, почему они сделали то, что сделали, и не знаю, насколько это отличается от других рекламных контрактов.

Эти ребята совершили мошенничество. Послушайте, они меня обманули. Они меня обманули. Я вложился в этих ребят, думая, что у них все идет в гору, а они меня обманули. Я не имею возможности предсказывать, почему они будут делать какие-то вещи, не говоря уже о конкретном контракте с Каваем.

Обвинения не соответствуют действительности. Для меня самое главное, что мы вели себя правильно во всех этих взаимодействиях. Дела Кавая – это его дела. Но мы всегда поступали правильно», – заявил бизнесмен.

По словам Балмера, он считает правильным расследовать подозрительные с точки зрения коллективного соглашения НБА сделки.

«Я бы хотел, чтобы НБА расследовала подобные ситуации, относилась к этому серьезно», – сказал один из основателей Microsoft.

Выяснилось, что звездный форвард получил подозрительный доход на рекламном контракте, связанном с владельцем «Клипперс » Балмером . НБА начала официальное расследование.