Богдан Богданович сборной Турции: «Поздравляю, увидимся позже»
Капитан сборной Сербии поддержал команду после матча с Турцией.
«Горжусь своими партнерами. Поздравляю Турцию, увидимся позже» – написал защитник на своей странице.
Богданович выбыл из турнира из-за разрыва подколенного сухожилия.
Сербия проиграла сборной Турции со счетом 90:95 и заняло второе место в группе A. В 1/8 финала сербы сыграют против сборной Финляндии.
