Богдан Богданович сборной Турции: «Поздравляю, увидимся позже»

Капитан сборной Сербии поддержал команду после матча с Турцией.

«Горжусь своими партнерами. Поздравляю Турцию, увидимся позже» – написал защитник на своей странице.

Богданович выбыл из турнира из-за разрыва подколенного сухожилия.

Сербия проиграла сборной Турции со счетом 90:95 и заняло второе место в группе A. В 1/8 финала сербы сыграют против сборной Финляндии.