28+13+8 Шенгюна помогли сборной Турции обыграть Сербию

Звезде «Хьюстона» не хватило двух передач до трипл-дабла в матче против Сербии.

Алперен Шенгюн почти оформил трипл-дабл (28 очков, 13 подборов, 8 передач) и привел Турцию к победе над Сербией со счетом 95:90 в заключительном туре группового этапа Евробаскета-2025.

Матч стал настоящей дуэлью лучших центров Европы: Шенгюн и Никола Йокич шли почти очко в очко весь матч. Но в итоге турок оказался результативнее: Йокич набрал 22 очка, сделал 9 подборов и 4 передачи.

Благодаря этой победе Турция заняла первое место в группе А и теперь сыграет со Швецией в 1/8 финала. Сербы, финишировавшие вторыми, встретятся с Финляндией.