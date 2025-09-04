Шейн Ларкин: «Алперен Шенгюн перерос прозвище «Мини-Йокича»

Алперен Шенгюн одержал верх в очном противостоянии с Николой Йокичем.

Турция выиграла группу А в последнем матче групповой стадии.

«Не думаю, что ему подходит прозвище «Мини-Йокич». Легко заметить их похожие стороны. У Алперена огромные перспективы и ожидания, уверенность в себе, талант и уровень навыков. Он и близко не подошел к пределу своего развития и будет становиться только лучше.

В первые годы это прозвище ему подходило из-за стиля. Но в этом турнире он доказывает свою готовность к следующему шагу», – заявил защитник сборной Турции Шейн Ларкин.