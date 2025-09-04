Сербия перестала быть фаворитом Евробаскета у букмекеров – им стала Германия

Сборная Германии стала фаворитом Евробаскета-2025 у букмекеров.

Главным претендентом на победу в турнире с момента открытия линии и до последних матчей на групповом этапе котировалась Сербия. После поражения от Турции (90:95) сербы опустились на второе место в группе А и вышли на Финляндию в 1/8 финала – коэффициент на титул подскочил с 2.30 до 3.25.

На трофей Германии можно поставить за 3.20, хотя до старта турнира победа немецкой сборной оценивалась в 7.00. Соперник по 1/8 финала – Португалия.

Третьей у букмекеров котируется Турция (4.75), которая сыграет в 1/8 финала со Швецией. Шансы остальных команд на титул начинаются от 11.00.