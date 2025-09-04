Алперен Шенгюн: «Йокич – лучший игрок мира. У меня была экстрамотивация»

Алперен Шенгюн прокомментировал свое противостояние с сербским центровым.

23-летний турецкий «большой» обыграл Йокича с точки зрения индивидуальной статистики и командного результата (95:90).

«Йокич – один из лучших игроков мира. В последнее время лучший. Победа против него многое для нас значит. У меня лично была экстрамотивация в матче. Мы счастливы. Очень рад тому, что хорошо выступил и мы победили», – заявил Шенгюн .

Турецкий центровой был близок к трипл-даблу, набрав 28 очков, 13 подборов и 8 передач.